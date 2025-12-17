Concierto Navideño en Morelia: ¡Vive el “Mesías” de Haendel!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta Sinfónica de Michoacán está lista para sorprenderte con su tradicional concierto navideño, que se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre a las 19:30 horas en el majestuoso Teatro Melchor Ocampo de Morelia.

Este evento promete ser una velada especial llena de magia musical, donde podrás disfrutar de los coros del "Mesías" de Haendel, una obra clásica que evoca el espíritu navideño y se ha convertido en un referente para esta época del año.

El programa contará con las interpretaciones de la orquesta bajo la batuta del Mtro. Enrique Arturo Diemecke, quien, como director artístico de la orquesta, guiará a los músicos a través de una de las composiciones más queridas por el público. Además, el Coro de la Secretaría de Cultura, dirigido por Mary Carmen Guzmán, se unirá a la orquesta para dar vida a los hermosos coros que caracterizan al "Mesías", creando una atmósfera única de celebración.

🌟 ¿Te animas? Si te gustaría ser parte de esta experiencia, los boletos ya están disponibles con un costo de $50 pesos. Puedes conseguirlos en las oficinas del teatro a partir del lunes 15 de diciembre, en un horario de 09:00 a 18:00 horas. Es una excelente oportunidad para disfrutar de una noche diferente, rodeado de música en vivo y la calidez del espíritu navideño.