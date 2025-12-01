Concierto ‘Navidad por el mundo’ reunirá a coros infantiles de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 10 de diciembre se llevará a cabo el concierto “Navidad por el mundo. Un canto por la paz”, con la participación de niñas, niños y adolescentes del Programa de Coros y Orquestas Infantiles de Morelia.
La presentación tendrá lugar a las 17:00 horas en la Parroquia de Fátima, ubicada en la colonia Cuauhtémoc, y la entrada será gratuita para todo el público.
Participarán agrupaciones de las colonias La Aldea, Villas del Pedregal, Colinas del Sur, Ciudad Jardín, Gertrudis Sánchez y La Industrial.
El evento es impulsado por la Secretaría de Cultura de Morelia en coordinación con el DIF Morelia, el programa Kantari y el Gobierno Municipal, como una iniciativa para fomentar la paz y la unión a través del arte y la música en esta temporada navideña.
La información fue compartida a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de Morelia.
SHA