Concierto ‘Navidad por el mundo’ reunirá a coros infantiles de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 10 de diciembre se llevará a cabo el concierto “Navidad por el mundo. Un canto por la paz”, con la participación de niñas, niños y adolescentes del Programa de Coros y Orquestas Infantiles de Morelia.

La presentación tendrá lugar a las 17:00 horas en la Parroquia de Fátima, ubicada en la colonia Cuauhtémoc, y la entrada será gratuita para todo el público.