Concierto de Carín León en el "Morelos" dejó una derrama de 13 mdp: Seimujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival “Jalo x las Mujeres” con Carín León dejó una derrama económica de más de 13 millones de pesos en hospedaje, alimentos y transporte, informó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González.

En conferencia de prensa, la titular de la Seimujer comentó que fueron más de 56 mil 600 personas las que asistieron al concierto que tuvo una duración de alrededor de tres horas en el estadio "Morelos".

Asimismo, refirió que la entrega de los más de 2 millones de artículos de gestión menstrual, que se recaudaron con el canje de boletos para este concierto, comenzarán este jueves en el municipio de Aquila y Lázaro Cárdenas, así como en refugios especializados para mujeres víctimas de violencia y centros psiquiátricos.

Indicó que continuarán en comunidades de autogobierno, municipios y centros penitenciarios, entregas que estarán acompañadas con capacitaciones, charlas sobre menstruación digna y derechos sexuales reproductivos.

Puntualizó que próximamente se darán a conocer las fechas de las caravanas “Jalo x las Mujeres”, que tienen como propósito luchar contra la pobreza menstrual.

