Conchas de terror: panadería moreliana lanza momias, zombis y ojos dulces

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de la temporada de Halloween y Día de Muertos, una panadería moreliana puso a volar la creatividad al presentar conchas con diseños de terror.
Entre las piezas más llamativas están las “zombies” rellenas de fresa, con un peculiar tono verde y caritas aterradoras; los “conchojos”, que simulan ojos humanos y están rellenos de vainilla francesa; y las conchas momia, elaboradas con corteza de nata de leche, masa de lechera y relleno de carajillo.
La propuesta ha generado curiosidad entre los clientes, quienes destacan el ingenio y el toque divertido de este pan de temporada que mezcla lo tradicional del pan dulce mexicano con la temática de Halloween.
Además de su sabor, estas piezas de pan se han convertido en el pretexto ideal para compartir en redes sociales y darle un aire más creativo a las ofrendas del Día de Muertos.
SHA