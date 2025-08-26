Conchas de terror: panadería moreliana lanza momias, zombis y ojos dulces

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de la temporada de Halloween y Día de Muertos, una panadería moreliana puso a volar la creatividad al presentar conchas con diseños de terror.

Entre las piezas más llamativas están las “zombies” rellenas de fresa, con un peculiar tono verde y caritas aterradoras; los “conchojos”, que simulan ojos humanos y están rellenos de vainilla francesa; y las conchas momia, elaboradas con corteza de nata de leche, masa de lechera y relleno de carajillo.