Concentración de motos en Tres Puentes termina con 13 unidades en corralón

El funcionario aseguró que estas acciones se van a seguir implementando para inhibir actividades fuera de la ley y para regularlas, ya que admitió, muchas de las motocicletas no cuenta con placas y los conductores las utilizan sin licencia o sin cascos.

"Van sin protección, generando arrancones, aceleran quemando llantas y generando ruido excesivo con los escapes modificados, que también contravienen los dispuesto en el reglamento de tránsito de Morelia".

Por último, refirió que son en reuniones vecinales de donde ha salido la exigencia de desactivar o regular las motocicletas que circulan por zonas residenciales y otras colonias con la finalidad de generar carreras o arrancones ya que pueden producir accidentes como el que se generó días atrás en Costco con una cuatrimoto.

BCT