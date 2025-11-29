Concentración de motos en Tres Puentes termina con 13 unidades en corralón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la concentración masiva de motos en Tres Puentes apenas este viernes en la ciudad de Morelia, la Policía Municipal envió 13 unidades al corralón por ser una actividad sin autorización y organizada desde redes sociales, afirmó el comisario Juan Pablo Alarcón.
El funcionario detalló en entrevista colectiva que se desactivó la concentración que tenía como objetivo hacer una rodada en la ciudad sin permiso y convocada en una página de Facebook, no obstante, se detectó y las unidades fueron remitidas al corralón.
"Se desactivó una concentración masiva de motos en Tres Puentes, se disponía hacer una rodada convocada a través de redes sociales, en una página de Facebook, hemos detectado que se reúnen con el propósito de infringir las normas, leyes y reglamentos y generar desorden y alteraciones al orden público", comentó.
El funcionario aseguró que estas acciones se van a seguir implementando para inhibir actividades fuera de la ley y para regularlas, ya que admitió, muchas de las motocicletas no cuenta con placas y los conductores las utilizan sin licencia o sin cascos.
"Van sin protección, generando arrancones, aceleran quemando llantas y generando ruido excesivo con los escapes modificados, que también contravienen los dispuesto en el reglamento de tránsito de Morelia".
Por último, refirió que son en reuniones vecinales de donde ha salido la exigencia de desactivar o regular las motocicletas que circulan por zonas residenciales y otras colonias con la finalidad de generar carreras o arrancones ya que pueden producir accidentes como el que se generó días atrás en Costco con una cuatrimoto.
BCT