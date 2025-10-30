Conagua detecta descargas ilegales en Ciudad Industrial de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán, Roberto Arias Reyes, informó que detectaron descargas irregulares en Ciudad Industrial en Morelia, por lo que están siendo investigadas y pronto se dará a conocer la información concreta.

Sin embargo, este jueves, en encuentro con medios de comunicación, el funcionario adelantó que en algunas visitas que han hecho en esa zona, específicamente en Ciudad Industrial, se dieron cuenta de "datos complicados" en cuestión de las descargas de agua.

"Estamos haciendo visitas en Ciudad Industrial y tenemos algunos datos complicados, estamos haciendo visitas de descargas y encontramos algunas ilegales, ya estamos actuando", dijo.