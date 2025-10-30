Conagua detecta descargas ilegales en Ciudad Industrial de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán, Roberto Arias Reyes, informó que detectaron descargas irregulares en Ciudad Industrial en Morelia, por lo que están siendo investigadas y pronto se dará a conocer la información concreta.
Sin embargo, este jueves, en encuentro con medios de comunicación, el funcionario adelantó que en algunas visitas que han hecho en esa zona, específicamente en Ciudad Industrial, se dieron cuenta de "datos complicados" en cuestión de las descargas de agua.
"Estamos haciendo visitas en Ciudad Industrial y tenemos algunos datos complicados, estamos haciendo visitas de descargas y encontramos algunas ilegales, ya estamos actuando", dijo.
Subrayó que estas descargas no cumplen con la norma, por lo que las fábricas e industriales que están en incumplimiento podrían ser objeto de sanciones económicas y hasta el cierre de las mismas, ya que no pueden operar de dicha forma.
Arias Reyes agregó que son 15 empresas las que han visitado y que ya hay procesos de investigación, por lo que no emitió mayores detalles, aunque reiteró que van a tratar que se penalicen con multas desde los 200 hasta los 500 mil pesos, pero también les exigirán que realicen los procedimientos para tratar las aguas.
"No solo es multar o sancionar, sino también llevarlos a que ellos generen su tratamiento, estamos encontrando cosas raras y estamos atacando, ya lo verán", finalizó el director.
