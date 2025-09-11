Conagua analizará en octubre retomar desfogues preventivos de la presa de Cointzio

Arias Reyes indicó que, con las precipitaciones previstas para este mes, se mantendrá la vigilancia permanente de los niveles del embalse.

“En caso de que tengamos más agua tendríamos que desfogar, pero al día de hoy estamos garantizando el agua a los usuarios de riego y a la ciudad de Morelia”, destacó.

Precisó que será en los primeros días de octubre cuando se revisará nuevamente el almacenamiento y, en coordinación con el Comité Técnico en Ciudad de México, se tomarán las decisiones sobre probables desfogues.

Asimismo, el director de la Conagua subrayó que en Morelia no existen riesgos, pues el municipio ha realizado trabajos de limpieza en ríos y drenes, acciones que también se han replicado en los módulos de riego.

“Esa es la idea: que desfoguemos de manera responsable y que los drenes estén limpios para que la ciudadanía no tenga pendientes”, concluyó.

RYE