Con visión por Morelia, Alfonso Martínez impulsa inclusión y atención especializada

El Centro de Autismo Morelia brindó 6 mil 228 horas de terapia, realizó 227 diagnósticos diferenciales y desarrolló 1 mil 501 actividades de orientación para madres, padres, docentes y cuidadores. Estas acciones han posicionado a Morelia como referente en el país, con reconocimientos como el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales en salud infantil otorgado por la revista Alcaldes de México, y han establecido nuevos estándares de atención que hoy se consideran un ejemplo para otras ciudades.

La entrega de apoyos funcionales también marcó un avance importante: 1 mil 057 apoyos distribuidos, entre ellos 175 sillas de ruedas, 79 aparatos auditivos, lentes, medicamentos y ayudas económicas. Esta cifra representa un ritmo de atención que, en solo nueve meses, alcanzó el 40% del total entregado en toda la administración anterior.

Estas acciones facilitan la movilidad o el acceso a la comunicación, y son pasos concretos para que más personas puedan vivir con autonomía y participar plenamente en su comunidad. Para el Gobierno de Morelia, construir una ciudad inclusiva significa que todos sus habitantes tengan las mismas oportunidades de aprender, trabajar y disfrutar de su día a día, sin que su condición física, sensorial o cognitiva limite sus posibilidades.