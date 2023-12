Con villancico "Carol of the Bells", pirotecnia enciende corazones en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada vez más cerca se siente la navidad, más cuando a todo vapor se escucha el villancico "Carol of the Bells", melodía interpretada por George Carlaw & the Avalon Pops Orchestra, autoría del ucraniano Mykola Leontovych que aportó al mundo esta creación.

En la Catedral de Morelia, majestuoso edificio que ha hecho de Morelia, la ciudad consentida de visitantes de todo el mundo, y envueltos en un ambiente de regocijo, la música se siente más adentro, luego de que los fuegos artificiales le otorgan aún más brío.