Con tecnología de vanguardia, Hospital Angeles fortalece la atención en la sala de hemodinamia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La sala de hemodinamia del Hospital Angeles Morelia cuenta con equipo de alta tecnología capaz de realizar desde estudios fisiológicos hasta ablaciones por radiofrecuencia, procedimientos con sistemas de mapeo, así como distintos tipos de ultrasonido. Con ello se logra ofrecer una atención integral, reducir los tiempos de respuesta y, al mismo tiempo, generar confianza en los pacientes.
En entrevista para MIMORELIA.COM, Javier Zavala Salmerón, líder y técnico radiólogo en la sala de hemodinamia del Hospital Angeles de Morelia, compartió que tiene más de dos décadas de experiencia y 11 años formando parte de este nosocomio. Destacó que ha sido testigo de cómo año con año se fortalece la atención a los pacientes, gracias a la adquisición de equipo con la mejor tecnología para realizar estudios de electrofisiología, neurología, procedimientos cardiacos, radiología intervencionista y más.
Zavala Salmerón subrayó que actualmente se cuenta con un detector plano de 20 pulgadas y una pantalla de 58 pulgadas, lo que permite tener mayor visibilidad de las imágenes, ya sea del corazón o del cerebro. Asimismo, indicó que se tienen los medios para realizar ultrasonidos transtorácicos, y así estudiar determinados procedimientos, sobre todo en casos de diagnósticos congénitos.
“Se cuenta con un ultrasonido intravascular para realizar imágenes con rotación de 360 grados y valorar si dentro de las arterias hay calcio, colesterol o trombos. El cual tiene una guía que se llama seen vision, para realizar una guía de presión y así valorar las arterias dañadas y ver si se necesita o no realizar algún procedimiento terapéutico”, compartió el técnico, al recalcar que este equipo es el mejor en el estado.
También, explicó que se realizan imágenes basadas en angiografía rotacional con aplicación de medio de contraste, lo que permite generar reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión. “Eso ayuda a tener un mejor diagnóstico durante el procedimiento, con lo cual también se logra evitar mayor radiación tanto al paciente como al equipo de trabajo”, señaló.
El técnico puntualizó que el Hospital Angeles Morelia es el único en el estado que cuenta con un equipo de electrofisiología, con el cual se pueden realizar estudios electrofisiológicos que permiten avanzar catéteres con electrodos, con lo cual se pueden visualizar los impulsos que pudieran provocar alguna arritmia dentro del corazón.
“La sala de hemodinamia del Hospital Angeles es la única que cuenta con el equipo necesario para realizar estudios electrofisiológicos, ablaciones por radiofrecuencia y ablaciones con sistemas de mapeo”, resaltó.
En este sentido, agregó que contar con este equipo reduce significativamente los tiempos de atención, ya que en hospitales que no lo tienen deben solicitar especialistas que cuenten con el equipo correspondiente, que usualmente radican en estados como Guadalajara, León, Ciudad de México o Monterrey, lo que retrasa los procedimientos.
Por consiguiente, Javier Zavala Salmerón subrayó que al contar con el equipo previamente descrito se genera una atracción de especialistas, reducción de tiempos en la atención y mayor confianza para los pacientes y médicos.
