Con tecnología de vanguardia, Hospital Angeles fortalece la atención en la sala de hemodinamia

Zavala Salmerón subrayó que actualmente se cuenta con un detector plano de 20 pulgadas y una pantalla de 58 pulgadas, lo que permite tener mayor visibilidad de las imágenes, ya sea del corazón o del cerebro. Asimismo, indicó que se tienen los medios para realizar ultrasonidos transtorácicos, y así estudiar determinados procedimientos, sobre todo en casos de diagnósticos congénitos.

“Se cuenta con un ultrasonido intravascular para realizar imágenes con rotación de 360 grados y valorar si dentro de las arterias hay calcio, colesterol o trombos. El cual tiene una guía que se llama seen vision, para realizar una guía de presión y así valorar las arterias dañadas y ver si se necesita o no realizar algún procedimiento terapéutico”, compartió el técnico, al recalcar que este equipo es el mejor en el estado.

También, explicó que se realizan imágenes basadas en angiografía rotacional con aplicación de medio de contraste, lo que permite generar reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión. “Eso ayuda a tener un mejor diagnóstico durante el procedimiento, con lo cual también se logra evitar mayor radiación tanto al paciente como al equipo de trabajo”, señaló.