Con retraso, inicia vacunación de refuerzo a adultos mayores en Morelia

Lo que debes saber de la vacunación de refuerzo:

- La vacunación es exclusivamente para adultos de 60 años y más.

- Sólo se pueden vacunar los que se aplicaron esquema completo antes del 01 de junio 2021.

- No importa qué vacuna se pusieron en su primer esquema (Pfizer, Sinovac o CanSino), deben de ir por su refuerzo que será con AstraZeneca.

- Sólo se les pondrá una dosis de AstraZeneca.

- No se vacunará a aquellas personas que no completaron su esquema, es decir que sólo se hayan aplicado una dosis de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, por ejemplo, ellos ya entran como "Rezagados". En el caso de quienes se aplicaron CanSino sólo es una dosis, por lo que no entran en "Rezagados".

rmr