Con "Rebozo" Valeria Vega reflexiona acerca de la vida

Antes expresó, "soy parte de ti, tengo tus ojos y veo el mundo a través de tu mirada", son algunas de las frases que expuestas en su obra.

"Volver al terruño para descubrir que el árbol al cual trepabas ya no existe" y "tengo la certeza de la muerte y del dolor insoportable que me espera, por eso canto y bailo (...) porque sé que así me iré tranquila, en paz, como cuando me envuelvo en mi rebozo".

El performance incluyó las piezas de Celso Duarte, virtuoso del arpa su principal instrumento: Aire de Pirekua, La cajita, Tejedoras, Bordados Paralelos, Aires de Sones, Bordando Sones, Al final del túnel, Tejedoras de sueños, Entramando la vida, Preparando mi Muerte; y Vida.

Al respecto, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, resaltó la propuesta de danza contemporánea a través del rebozo, una las prendas representativas mexicanas por excelencia.

mrh