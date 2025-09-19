Con Proyecto de Ley de Ingresos 2026 se prevén más de 5 mil mdp para de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tesorero municipal de Morelia, Héctor Gómez Trujillo, estimó que, de aprobarse la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, el municipio podría captar alrededor de 5 mil 20 millones de pesos, de los cuales más de la mitad provendría de recursos federales, estatales y propios.

Tras la aprobación en Cabildo del proyecto de la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del próximo año, el funcionario señaló en entrevista colectiva que en la propuesta no se contemplan incrementos al impuesto predial, al impuesto sobre adquisición de inmuebles, ni en los pagos de derechos o licencias municipales.

Sin embargo, tal como se informó durante la sesión extraordinaria, se plantea un incremento del 8% en el servicio de agua potable, así como ajustes menores en otros conceptos que deberán estipularse en la Ley de Ingresos.

Gómez Trujillo precisó que los ingresos estimados para 2026 ascienden a 5 mil 20 millones de pesos, de los cuales mil 100 millones corresponderían al OOAPAS, mientras que más de 3 mil 900 millones provendrían de recursos federales, estatales y municipales.

Finalmente, destacó que, con la autorización del proyecto por parte del Cabildo, la iniciativa será turnada al Congreso del Estado para que se realicen los ajustes correspondientes, principalmente en lo relativo a las aportaciones pendientes de aprobar.

