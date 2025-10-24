Con obras, en 8 minutos se recorrerá el sur de Morelia: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ampliación de la avenida Amalia Solórzano permitirá conectar a cuatro tenencias en recorridos de aproximadamente ocho minutos, tomando como referencia el trayecto más extenso de la zona: Jesús del Monte-tenencia Morelos, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Al supervisar la obra junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la funcionaria estatal remarcó que la reducción en tiempos de traslado será del 61 por ciento, en beneficio de 21 colonias, cuatro tenencias y alrededor de seis mil estudiantes de 35 instituciones académicas.