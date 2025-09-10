Con “Mujeres al volante” se invita a morelianas a sumarse como conductoras del transporte público

“En esta convocatoria se buscan a mujeres entre 20 y 50 años de edad que residan en la ciudad de Morelia, con escolaridad mínima de secundaria, que al menos tengan dos años manejando vehículo estándar, visión clara, disponibilidad de horario y compromiso con reglamentarse en procesos de transporte público”, puntualizó.

Moreno Manzo explicó que, en coordinación con líderes transportistas, se acordó abrir espacios para más mujeres en las unidades, sin que exista un cupo limitado para quienes cuenten con la documentación correspondiente y aprueben las evaluaciones.

Agregó que del 10 de septiembre al 10 de octubre las interesadas deberán acudir a las oficinas de la Semmujeris, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, con licencia de conducir e identificación oficial. El formulario de registro comentó que se entregará a las interesadas para que sea llenado correctamente.