Con Morelia Bike Marathon se busca posicionar a la capital como referente en ciclismo de montaña: edil

El edil agregó que la intención es que Morelia sea considerada un referente en el ciclismo de montaña, lo que permitiría detonar la zona sur de Morelia con el turismo de aventura.

Por su parte, integrantes del comité organizador del Morelia Bike Marathon detallaron que el 8 de noviembre se realizará la entrega de kits, mientras que el 9 de noviembre se llevará a cabo el maratón.

Habrá tres modalidades de recorrido: 25, 50 y 51 kilómetros. La ruta será dada a conocer a los inscritos, aunque, de manera general, se adelantó que partirá de la Catedral de Morelia, continuará hacia San José, Pico Azul y tendrá retorno en el hotel Holiday Inn. En el trayecto se habilitarán tres zonas de abastecimiento para la hidratación de los ciclistas.