Con Morelia Bike Marathon se busca posicionar a la capital como referente en ciclismo de montaña: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera la participación de más de mil ciclistas en el Morelia Bike Marathon, evento con el que se busca posicionar a la capital michoacana como referente en el ciclismo de montaña.

En rueda de prensa, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar señaló que se decidió impulsar este evento, que se realizará el 8 y 9 de noviembre, ya que no solo reforzará el turismo deportivo, sino que también fortalecerá la economía de otros sectores.

“Este es un gran evento deportivo, constructor de paz (…). Más de mil ciclistas se estima que puedan asistir; eso se traduce en noches de hotel, derrama económica y, a la par, habla bien de nuestra ciudad”
El edil agregó que la intención es que Morelia sea considerada un referente en el ciclismo de montaña, lo que permitiría detonar la zona sur de Morelia con el turismo de aventura.

Por su parte, integrantes del comité organizador del Morelia Bike Marathon detallaron que el 8 de noviembre se realizará la entrega de kits, mientras que el 9 de noviembre se llevará a cabo el maratón.

Habrá tres modalidades de recorrido: 25, 50 y 51 kilómetros. La ruta será dada a conocer a los inscritos, aunque, de manera general, se adelantó que partirá de la Catedral de Morelia, continuará hacia San José, Pico Azul y tendrá retorno en el hotel Holiday Inn. En el trayecto se habilitarán tres zonas de abastecimiento para la hidratación de los ciclistas.

En cuanto a la premiación, informaron que habrá una bolsa de 31 mil pesos a repartir entre los cinco primeros lugares. Las inscripciones cierran el 6 de noviembre, el kit básico tiene un costo de 599 pesos y solo pueden realizarse a través de asdeporte.com.

Finalmente, precisaron que se contará con la participación de ciclistas no solo de Morelia, sino también de Monterrey, Culiacán, Querétaro, Guanajuato y distintos municipios de Michoacán. Por ello, extendieron la invitación a las y los interesados para sumarse al primer Morelia Bike Marathon.

