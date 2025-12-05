Morelia

Con luces, música y alegría: Villas del Pedregal tendrá su Caravana Navideña

La comunidad podrá participar con autos, motos o bicicletas para recorrer las calles del fraccionamiento en esta celebración llena de espíritu navideño
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El espíritu navideño llegará con alegría a Villas del Pedregal con la 4ª edición de la Caravana Navideña, organizada por el área de Desarrollo Comunitario. El evento se realizará el próximo 19 de diciembre a las 5:30 de la tarde.

La caravana partirá desde la macro glorieta donde se encuentra el mural y recorrerá las calles de la avenida de La Perla y Cantera hasta llegar al ICATMI, llevando música, luces, personajes navideños y mucha alegría a las familias de la zona.

🎅🚗 La participación está abierta a toda la comunidad, que podrá unirse con automóviles, motocicletas, bicicletas o cualquier otro medio decorado con temática navideña.

Este evento busca fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes del fraccionamiento y crear un espacio de celebración incluyente, seguro y divertido.

📍 Recuerda: 19 de diciembre – 5:30 p.m. – Punto de encuentro: Macro glorieta.

