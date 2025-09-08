Con “Liderando Ando”, mujeres podrán acceder a cursos y webinars de liderazgo en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 150 mujeres de Morelia se sumarán a la primera edición del proyecto “Liderando Ando: mujeres que inspiran, liderazgos que trascienden”, mediante el cual, a través de una plataforma digital, las participantes podrán acceder a recursos de capacitación en temas de liderazgo.

Durante el evento impulsado por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, celebró la iniciativa y resaltó que más de 150 mujeres ya están inscritas en el programa. Subrayó que este proyecto brindará herramientas para fortalecer su potencial, lo que también impactará positivamente en sus familias y en la sociedad.

Por su parte, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, explicó que el proyecto está alojado en la plataforma digital mujereslideresm.org, diseñada para que los materiales de capacitación puedan ser utilizados de manera autogestiva, es decir, que las participantes los consulten en el horario que mejor se ajuste a sus actividades.

“En cualquier momento, hablar de liderazgo en las mujeres es hablar del día a día, es hablar de la forma en la que las mujeres soñamos, planeamos y ejecutamos acciones en nuestro caminar (…)”, destacó la secretaria.