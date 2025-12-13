Con la presencia de Donovan Carrillo y Azalea Suazo, el gobernador inaugura Villa Navideña

El mandatario estatal encendió los juegos mecánicos en punto de las 18:30 horas y posteriormente también el nacimiento navideño y por último, el arranque de la pista de hielo en la que cada patinador se presentó dos veces con canciones navideñas y del michoacano Juan Gabriel.

El primer patinador en salir a la pista fue Donovan Carrillo, quien ofreció un show con una canción navideña y posteriormente la michoacana Azalea Contreras, al alumna de Donovan y que también brindó un bonito espectáculo.

Sin embargo las gradas se animaron cuando Donovan patinó con una canción de fondo de Juan Gabriel y finalmente con una de Marc Anthony.