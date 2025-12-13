Con la presencia de Donovan Carrillo y Azalea Suazo, el gobernador inaugura Villa Navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la presencia de los patinadores artísticos, Donovan Carrillo y Azalea Suazo, esta noche el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró la quinta edición de la Villa Navideña en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo) de Morelia.
El mandatario estatal encendió los juegos mecánicos en punto de las 18:30 horas y posteriormente también el nacimiento navideño y por último, el arranque de la pista de hielo en la que cada patinador se presentó dos veces con canciones navideñas y del michoacano Juan Gabriel.
El primer patinador en salir a la pista fue Donovan Carrillo, quien ofreció un show con una canción navideña y posteriormente la michoacana Azalea Contreras, al alumna de Donovan y que también brindó un bonito espectáculo.
Sin embargo las gradas se animaron cuando Donovan patinó con una canción de fondo de Juan Gabriel y finalmente con una de Marc Anthony.
El mundialista afirmó que patinar en Michoacán siempre es un orgullo y felicidad y sobre todo con la presencia la gente que lo ha apoyado en las tres participaciones que ha tenido en la Villa, por lo que se dijo agradecido con cada una y uno de ellos.
Cabe mencionar que la Villa Navideña está disponible a partir de este viernes y hasta el 7 de enero en un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche, aunque la pista se va a abrir de 11 de la mañana a 10:30 de la noche y los juegos mecánicos desde el mediodía y hasta las 10 de la noche.
