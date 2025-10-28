Con la campaña “¡Échale un ojo!” se ofrecerán 500 lentes gratuitos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia albergará la campaña de salud visual “¡Échale un ojo!”, que se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre y que pondrá a disposición de la ciudadanía 500 lentes gratuitos.

En rueda de prensa, la regidora Marissa Trujillo Magaña destacó la importancia de impulsar desde la Comisión de Salud acciones que atiendan a la población con problemas visuales, incluyendo a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

Explicó que, en coordinación con una fundación, se entregarán 500 armazones, mientras que la graduación de las micas será proporcionada por la empresa Health Vision.