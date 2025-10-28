Con la campaña “¡Échale un ojo!” se ofrecerán 500 lentes gratuitos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia albergará la campaña de salud visual “¡Échale un ojo!”, que se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre y que pondrá a disposición de la ciudadanía 500 lentes gratuitos.
En rueda de prensa, la regidora Marissa Trujillo Magaña destacó la importancia de impulsar desde la Comisión de Salud acciones que atiendan a la población con problemas visuales, incluyendo a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.
Explicó que, en coordinación con una fundación, se entregarán 500 armazones, mientras que la graduación de las micas será proporcionada por la empresa Health Vision.
La campaña se desarrollará del 12 al 14 de noviembre, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en el Colegio de Morelia. Para acceder al beneficio, las personas interesadas deberán solicitar un folio, disponible a partir de esta semana en el propio Colegio de Morelia, en el DIF Municipal y en la Clínica Municipal Poniente.
Por su parte, el director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, informó que del 12 al 14 de noviembre se habilitará un salón en la paramunicipal, donde 10 optometristas voluntarios realizarán los exámenes correspondientes para determinar la graduación que requiera cada paciente.
Finalmente, se indicó que “los lentes serán entregados 15 días después de que se realice el examen de la vista durante la campaña”.
