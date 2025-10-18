Con inversión de 2 mdp, rehabilitarán clínicas municipales en zonas vulnerables de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión cercana a los dos millones de pesos, se realizarán trabajos de mantenimiento en al menos cuatro clínicas municipales, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

En entrevista, el funcionario explicó que, aunque este rubro no corresponde directamente a la dependencia que encabeza, debido a las necesidades detectadas en estas clínicas se gestionaron los recursos necesarios para su atención.

“Sí, es un trabajo de mantenimiento a las clínicas municipales. Con una inversión cercana a los dos millones de pesos, en este caso son únicamente las clínicas que están en zonas de alta vulnerabilidad (…)”, precisó.

Añadió que durante este mes de octubre se estará definiendo la ruta de trabajo para iniciar con los inmuebles que requieren atención prioritaria, y posteriormente continuar con el resto.

En cuanto a los trabajos de mantenimiento, Sosa Tapia detalló que se contemplan labores de impermeabilización, pintura, acondicionamiento, cambio de muebles de baño y revisión integral del sistema eléctrico, con el fin de garantizar que las instalaciones se mantengan en óptimas condiciones.

El secretario destacó que el mantenimiento del resto de las clínicas se realiza a través de otras dependencias, y aseguró que se está trabajando de manera coordinada para que estos espacios permanezcan en buenas condiciones.

Cabe recordar que, en entrevistas anteriores, Rosalva Vanegas Garduño, titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social, informó que en Morelia existen 37 clínicas municipales y 4 consultorios, de los cuales 27 ya han sido rehabilitados. Y a estas se sumarán las cuatro que serán atendidas por Obras Públicas para su mantenimiento.

Vanegas Garduño también señaló que, si bien atender el tema de salud no es una atribución directa del Ayuntamiento, la actual administración ha instruido que estos espacios cuenten con las condiciones necesarias y a la par estén equipados con medicamento del cuadro básico.

BCT