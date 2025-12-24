Con importante afluencia termina programa del Festival Navideño de Música de Morelia 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una gran aceptación por parte del público moreliano, finalizó el programa del XIII Festival Navideño de Música de Morelia, que en esta ocasión ofreció una variedad de opciones musicales y, por primera vez, realizó un concierto en la ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.
Al respecto, el organizador del festival, el Pbro. Faustino Aguilar Martínez, agradeció la aceptación del evento, el cual ya se considera una tradición de esta temporada, así como la participación de todas las agrupaciones que formaron parte de los 12 conciertos realizados este año.
Asimismo, invitó a la población a acudir el próximo 28 de diciembre al 8.º Concierto de Fin de Año de la Catedral de Morelia, que contará con la presentación del Coro del Apostolado de la Cruz y la Orquesta del Festival Navideño de Música de Morelia, a partir de las 20:00 horas.
El programa del Festival Navideño de Música de Morelia concluyó con la presentación de la Escolanía Sagrada Familia en el Templo de la Columna, que registró un lleno total e interpretó, con sus voces infantiles, un repertorio navideño a coro junto con los asistentes.
Entre las canciones interpretadas se encuentran: “Esta noche es Nochebuena”, “El cortejo de los Reyes Magos”, “La primera Navidad”, “Los peces en el río”, “Mañanita de invierno”, “El niño del tambor”, “Noche de paz”, “Villancico de las campanas”, “Duerme y no llores”, “Rodolfo el reno” y “Burrito sabanero”.
Asimismo, en esta edición el festival contó con una extensión en la ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, donde se realizó un concierto a cargo del Coro y la Orquesta Sursum Corda, en la Parroquia de la Santa Cruz y la Virgen del Santo Rosario.
El programa incluyó melodías como: “Jingle Bells”, “Campana sobre campana”, “Niño del tambor”, “Arre borriquito”, “La marimorena”, “Adeste fideles”, “Ay del chiquirritín”, “Rin Rin”, “Burrito sabanero”, “Feliz Navidad”, “Noche de paz” y “A la nana”.
MRH