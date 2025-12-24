Con importante afluencia termina programa del Festival Navideño de Música de Morelia 2026

Asimismo, invitó a la población a acudir el próximo 28 de diciembre al 8.º Concierto de Fin de Año de la Catedral de Morelia, que contará con la presentación del Coro del Apostolado de la Cruz y la Orquesta del Festival Navideño de Música de Morelia, a partir de las 20:00 horas.

El programa del Festival Navideño de Música de Morelia concluyó con la presentación de la Escolanía Sagrada Familia en el Templo de la Columna, que registró un lleno total e interpretó, con sus voces infantiles, un repertorio navideño a coro junto con los asistentes.

Entre las canciones interpretadas se encuentran: “Esta noche es Nochebuena”, “El cortejo de los Reyes Magos”, “La primera Navidad”, “Los peces en el río”, “Mañanita de invierno”, “El niño del tambor”, “Noche de paz”, “Villancico de las campanas”, “Duerme y no llores”, “Rodolfo el reno” y “Burrito sabanero”.