Con gran éxito y asistencia de mil 800 personas se realizó primera Feria de la Salud Mental 2025 en TECNM - ITMorelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con gran éxito se llevó a cabo la Primera Feria de la Salud Mental 2025 del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Morelia, del 13 al 17 de octubre del presente año; en la cual se contó con un aforo de más de 1,800 asistentes, entre estudiantes y docentes de los planteles del CONALEP, CBTIS 149 y CETIS 120, así como del propio Tecnológico de Morelia.
Este evento, dirigido a la comunidad estudiantil de Educación Media Superior y a la comunidad Pony, ofreció durante toda la semana diversas actividades, pláticas y talleres enfocados en la prevención, el bienestar emocional y la salud integral.
Entre las conferencias impartidas destacaron: “Eso no es amor”, “Consumo de sustancias nocivas”, “Salud mental para todas las personas”, “Violencia sexual”, “Prevención de extorsión telefónica y secuestro virtual”, “La ansiedad vista desde un panorama multidisciplinario”; además de diversos talleres como “Cómo ayudar a una víctima de violencia” e “Introducción a los primeros auxilios psicológicos”.
Tanto las conferencias como los talleres brindaron herramientas prácticas para reconocer situaciones de riesgo y fortalecer la salud emocional.
Estas actividades, coordinadas por el Departamento de Desarrollo Académico, son de gran relevancia para las y los jóvenes, ya que promueven la conciencia sobre la salud mental como un pilar fundamental del desarrollo personal y académico.
Espacios como esta feria permiten romper estigmas, fortalecer redes de apoyo y fomentar una cultura de autocuidado, empatía y prevención, esenciales para enfrentar los desafíos actuales con equilibrio y resiliencia.
La directora del Instituto, doctora Patricia Calderón Campos, inauguró esta importante jornada, mientras que la subdirectora Académica, maestra Carol Aidee Martínez Rosiles, fue la encargada de clausurarla.
RYE-