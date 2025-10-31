Con gran éxito y asistencia de mil 800 personas se realizó primera Feria de la Salud Mental 2025 en TECNM - ITMorelia

Este evento, dirigido a la comunidad estudiantil de Educación Media Superior y a la comunidad Pony, ofreció durante toda la semana diversas actividades, pláticas y talleres enfocados en la prevención, el bienestar emocional y la salud integral.

Entre las conferencias impartidas destacaron: “Eso no es amor”, “Consumo de sustancias nocivas”, “Salud mental para todas las personas”, “Violencia sexual”, “Prevención de extorsión telefónica y secuestro virtual”, “La ansiedad vista desde un panorama multidisciplinario”; además de diversos talleres como “Cómo ayudar a una víctima de violencia” e “Introducción a los primeros auxilios psicológicos”.