Con firmas y exposición, comité en Morelia levanta la voz por Palestina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta tarde, el Comité por Palestina realizó un mitin y una exposición para levantar la voz en el Día en Solidaridad con el Pueblo del Medio Oriente; se reunieron en la plaza Melchor Ocampo y también recolectaron firmas.

Nay Guerrero, del Comité en Solidaridad con Palestina en Michoacán, indicó que el objetivo es continuar con la recolección de firmas para enviarlas a otro comité en Guadalajara y juntar en total 150 mil, que son las que se requieren para exigir que México rompa relaciones con Israel.