Con firmas y exposición, comité en Morelia levanta la voz por Palestina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta tarde, el Comité por Palestina realizó un mitin y una exposición para levantar la voz en el Día en Solidaridad con el Pueblo del Medio Oriente; se reunieron en la plaza Melchor Ocampo y también recolectaron firmas.
Nay Guerrero, del Comité en Solidaridad con Palestina en Michoacán, indicó que el objetivo es continuar con la recolección de firmas para enviarlas a otro comité en Guadalajara y juntar en total 150 mil, que son las que se requieren para exigir que México rompa relaciones con Israel.
“Este comité se formó desde hace dos años, cuando fue la escalada de violencia, y se han estado recolectando. Todas se están recopilando para juntar 150 mil, que son necesarias, sobre todo en Pátzcuaro y Morelia”, explicó.
En cuanto a la postura de las autoridades en el país, Guerrero dijo que han sido “tibias” y “sin dar la cara”, toda vez que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tardó en llamar genocidio al problema que ha terminado con la vida de muchas personas.
Acotó que ahora, con el acuerdo de paz de Donald Trump, “se pretende hacer creer que el genocidio ya terminó y desmovilizar a las personas de otros países que exigen un alto al fuego en Palestina”, pero —dijo— lo que hace el acuerdo es “legalizar la ocupación legal de Israel”.
Al término del mitin, las y los asistentes se trasladaron a Casa Mutante en la ciudad, donde llevaron a cabo una exposición de fotografía, pintura y escultura, así como un círculo de lectura y un momento de micrófono abierto para expresar la postura del comité ante este hecho.
RYE-