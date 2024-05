Con firma de autógrafos, ex jugadores celebran a niños en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día de la Niña y del Niño, ex jugadores profesionales de fútbol ofrecieron una firma de autógrafos en la cerrada de San Agustín, del Centro de Morelia, en un evento organizado por los candidatos a diputados locales y a la presidencia municipal del Partido Encuentro Solidario (PES).

Decenas de niños se dieron cita la tarde de este martes en la cerrada de San Agustín, para poder conseguir un autógrafo del ex delantero paraguayo del Club América, Salvador Cabañas, del ex seleccionado mexicano y ex Pumas de la UNAM, Manuel Negrete, del ex Chivas de Guadalajara, Paulo César “Tilón” Chávez Chávez y del ex Cruz Azul, Víctor Gutiérrez.

Los pequeños, y no tan pequeños, pudieron además tomarse la foto del recuerdo con los ex jugadores, quienes incluso bromeaban con firmar alguna playera de sus rivales.