Con festivales y tradiciones, último trimestre del año fortalece turismo en Morelia: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El último trimestre del año se considera uno de los periodos más atractivos en materia turística para Morelia, resaltó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista colectiva, el edil subrayó que actualmente se lleva a cabo el festival gastronómico Morelia en Boca y que, en las próximas semanas, se realizarán el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y el Festival de Música de Morelia.

Adicionalmente, Martínez Alcázar destacó que noviembre representa una de las temporadas más fuertes con la celebración del Día de Muertos, a lo que se sumarán posteriormente los festejos decembrinos.