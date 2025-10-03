Con festivales y tradiciones, último trimestre del año fortalece turismo en Morelia: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El último trimestre del año se considera uno de los periodos más atractivos en materia turística para Morelia, resaltó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.
En entrevista colectiva, el edil subrayó que actualmente se lleva a cabo el festival gastronómico Morelia en Boca y que, en las próximas semanas, se realizarán el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y el Festival de Música de Morelia.
Adicionalmente, Martínez Alcázar destacó que noviembre representa una de las temporadas más fuertes con la celebración del Día de Muertos, a lo que se sumarán posteriormente los festejos decembrinos.
Para finalizar, aseguró que la seguridad estará garantizada en todos los eventos y festivales programados en este último trimestre de 2026.
“Como lo hemos visto en todos los años de mis administraciones, han salido muy bien todos los eventos que se han organizado (…)”, concluyó.
Cabe resaltar que, en entrevistas previas, Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo Municipal, detalló que la expectativa de turistas y visitantes para este último trimestre del año corresponde a aproximadamente 2.5 millones de personas, con una derrama económica superior a 2 mil 500 millones de pesos.
mrh