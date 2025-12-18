Con donaciones, avanza reconstrucción del templo de la Sagrada Familia tras incendio

En entrevista para MIMORELIA.COM, el padre señaló que, en este año, el inicio de las posadas significa más que una tradición propia de la temporada decembrina, ya que, en esta ocasión, representan un mensaje de ánimo para las y los feligreses, en su preparación rumbo a la Navidad.

En este tenor, el padre compartió que las labores de reconstrucción se han realizado principalmente gracias a donaciones, tanto de la Arquidiócesis de Morelia como de las y los feligreses de la colonia.