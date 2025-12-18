Con donaciones, avanza reconstrucción del templo de la Sagrada Familia tras incendio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el incendio registrado en el Templo de la Sagrada Familia, las labores de reconstrucción presentan un avance del 50%, informó el párroco Germán Hinojosa.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el padre señaló que, en este año, el inicio de las posadas significa más que una tradición propia de la temporada decembrina, ya que, en esta ocasión, representan un mensaje de ánimo para las y los feligreses, en su preparación rumbo a la Navidad.
En este tenor, el padre compartió que las labores de reconstrucción se han realizado principalmente gracias a donaciones, tanto de la Arquidiócesis de Morelia como de las y los feligreses de la colonia.
“Primero fueron las paredes, ahorita también los techos, y la verdad, primeramente Dios, quede como estaba antes, o más hermoso…” destacó.
Además, resaltó que se han recibido aportaciones de algunos paisanos que actualmente residen en distintas partes de Estados Unidos, como Chicago, Los Ángeles, Dallas y Texas, así como de diversas comunidades religiosas que se han solidarizado con el Templo de la Sagrada Familia.
Respecto al monto total que se requerirá para finalizar la reconstrucción, señaló que, actualmente, no se cuenta con un estimado, ya que los trabajos se realizan conforme se van obteniendo recursos.
Para culminar, el padre Germán destacó que esperan continuar con las labores de reconstrucción y los detalles pendientes, con el objetivo de que, el 11 de enero, día de la fiesta patronal, el templo se encuentre en mejores condiciones.
En este tenor, precisó que, en caso de que existan personas que deseen realizar alguna donación, se pueden acercar a las oficinas del Templo, y así ver la manera en que puedan apoyar la reconstrucción de este recinto religioso.
Cabe resaltar que el incendio en este templo ocurrió la madrugada del pasado 27 de noviembre y, de acuerdo con las autoridades, únicamente se registraron daños materiales.
Sobre el tema, la Policía Morelia dio a conocer, semanas atrás, a través de un comunicado, la detención de un individuo posiblemente implicado en el siniestro, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.
rmr