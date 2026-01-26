Con disposición al diálogo por parte del OOAPAS, habitantes se manifiestan y afectan a usuarios de forma directa

Entre las principales acciones destacan el reequipamiento del sistema Vergeles–Tzindurio, la optimización hidráulica en el corredor Madero y el reequipamiento del pozo Leandro Valle, trabajos que permitirán mejorar la presión y disponibilidad del agua. De forma complementaria, se avanza en la interconexión de tanques y en la conclusión del sistema acuaférico en la zona de Abastos, fortaleciendo la red de distribución.

Asimismo, se informa que la obra del paso a desnivel del Mercado de Abastos es uno de los factores que actualmente afecta de manera importante la distribución de agua en la zona, debido a que limita y condiciona la ejecución de trabajos clave de interconexión y conducción de líneas hidráulicas.

Cabe señalar que, en diversas ocasiones, a las y los usuarios directamente afectados se les han ofrecido distintas modalidades de pago, con el objetivo de brindar facilidades y apoyar la economía de las familias, manteniendo siempre una postura de diálogo y sensibilidad social.

El Ooapas lamenta que intereses políticos y particulares de unos cuantos busquen desvirtuar una demanda legítima, afectando la veracidad de las necesidades reales de la ciudadanía.

El organismo reitera su voluntad permanente de diálogo, así como su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, transparencia y cercanía para mejorar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en Morelia.

