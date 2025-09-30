Con desfile cívico-militar, Morelia conmemoró el 260 aniversario del natalicio de José María Morelos

En un sondeo realizado por MIMORELIA.COM, algunos asistentes compartieron lo que más disfrutaron del evento.

Primeramente, la señora Chely comentó que procura acudir cada año porque lo considera uno de los desfiles más completos. “En este año solo desfila uno de mis sobrinos, así que nos venimos a apoyarlo. Yo sí creo que este es uno de los desfiles más bonitos y completos que tiene la ciudad (…)”, expresó.

Respecto a la participación del sector educativo, Gabriela Molina, titular de la Secretaría de Educación del Estado (See), informó a este medio de comunicación que en esta edición participaron 6,332 efectivos del ámbito educativo, provenientes de diversas secundarias, planteles de educación media superior y superior, tanto públicos como privados.