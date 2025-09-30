Con desfile cívico-militar, Morelia conmemoró el 260 aniversario del natalicio de José María Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Este es uno de los desfiles más bonitos y completos que tiene la ciudad (…)”, expresó la señora Chely durante el desfile cívico-militar con motivo del 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.
Como cada año, cientos de estudiantes, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, brigadas de Protección Civil, Bomberos, asociaciones de charros, así como funcionarios municipales y estatales participaron en este tradicional desfile que se realiza sobre la avenida Madero, en honor al Siervo de la Nación.
En un sondeo realizado por MIMORELIA.COM, algunos asistentes compartieron lo que más disfrutaron del evento.
Primeramente, la señora Chely comentó que procura acudir cada año porque lo considera uno de los desfiles más completos. “En este año solo desfila uno de mis sobrinos, así que nos venimos a apoyarlo. Yo sí creo que este es uno de los desfiles más bonitos y completos que tiene la ciudad (…)”, expresó.
Respecto a la participación del sector educativo, Gabriela Molina, titular de la Secretaría de Educación del Estado (See), informó a este medio de comunicación que en esta edición participaron 6,332 efectivos del ámbito educativo, provenientes de diversas secundarias, planteles de educación media superior y superior, tanto públicos como privados.
Por su parte, el señor Gerónimo, otro de los asistentes, señaló que aunque él no es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ya es tradición para su familia ver desfilar a ese contingente. “Mis hijas estudiaron en la Universidad, así que cada año nos gusta verlos marchar con su fuerte ‘Pis-Pas’”, relató.
Adicionalmente, Edwin, un niño de 8 años que observaba el paso de los participantes, compartió que él esperaba el contingente militar: “Me gusta la parte de los soldados. Vengo con mi mamá, y a veces con mi hermano, a verlos pasar y también a ver los aviones (…)”.
Después de más de dos horas, al culminar el desfile, el comandante del 12º Batallón de Infantería, Demian Yamil Mayoral Ojeda, destacó que se contó con la presencia de 104 cadetes del Heroico Colegio Militar, 93 cadetes de la Escuela Militar de Enfermería y 95 del Colegio del Aire.
También marcharon 91 soldados de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 489 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, 261 integrantes de la Fiscalía General del Estado, 291 integrantes del Ayuntamiento de Morelia, 884 integrantes de la seguridad pública estatal y municipal, así como 831 de Protección Civil y cuerpos de emergencia.
Asimismo, destacó que participaron 886 integrantes del agrupamiento montados, 866 equinos, tres aeronaves de reconocimiento y combate de la Fuerza Aérea Mexicana, 77 motocicletas, 162 vehículos, tres embarcaciones y 24 canes.
De esta manera concluyó el desfile cívico-militar por el 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, un evento que como cada año reunió a cientos de asistentes en el Centro Histórico, donde Morelia rindió homenaje al Siervo de la Nación.
BCT