Con cuetes, jóvenes habrían causado daños en negocio de Morelia durante Nochebuena [VIDEO]

El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales, los hechos se registraron en la colonia Aquiles Serdán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, se difundió una denuncia ciudadana en la que se reporta que un grupo de jóvenes habría causado daños a diversos negocios utilizando pirotecnia durante la noche del 24 de diciembre, en la colonia Aquiles Serdán, al sur de la capital michoacana.

En la grabación compartida por la página “Revolución Social”, se observa a una persona encendiendo lo que parece ser un artefacto explosivo frente a una máquina expendedora de agua, lo que genera una pequeña explosión que alcanza la estructura del equipo.

Cabe recordar que la pirotecnia, aunque común en festividades decembrinas, puede representar riesgos tanto para la integridad física como para el patrimonio de particulares y negocios. Las autoridades han reiterado en años anteriores la importancia de evitar su uso en espacios públicos o fuera de control.

