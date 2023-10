Con Concierto por la Paz aportan a la reconstrucción del tejido social

Mientras que el rector de la Universidad Vasco de Quiroga, José Antonio Herrera Jiménez, subrayó que: "La UVAQ quiere aportar a la cultura y al establecimiento de la paz en nuestra tierra", al tiempo que indicó que el Coro de los Niños Cantores de la Ópera de Berlín que el coro es reconocido por sus colaboraciones operísticas y por sus conciertos en Alemania y el extranjero, ha realizado giras por Italia, Francia, Luxemburgo, Estados Unidos, así como Vietnam, China, Malasia, Singapur, Argentina y por primera vez en México , visitará cuatro estados, Michoacán es uno de ellos.

Es un coro de talla mundial lo que posicionará a la ciudad y al estado, le han sido otorgados diversos galardones, mientras confió en el “el arte nos puede ayudar a superar las dificultades”.

Por su parte, el rector del Conservatorio de las Rosas, Raúl Olmos, “el objetivo fundamental de la música es elevar el espíritu de los seres humanos, dar una formación integral a la sociedad en cuanto a educación se refiere y es una magnífica oportunidad contribuir a este gran concierto”.

A partir de las 19:40 horas, el Coro de los Niños Cantores de la Ópera de Berlín, conocido con Kínder Chor, interpretará diversas melodías, entre ellas, Sing we to our God de Charles Knox; Laudate Dóminum, de Wolfgang Amadeus Mozart; The Lord bless you and keep you de John Butter, entre otras.

