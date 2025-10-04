Con color y tradición, Espacio Las Américas presenta su altar monumental de Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un altar monumental, Espacio Las Américas se llena de color y tradición. Hasta el 2 de noviembre, la ciudadanía podrá admirar esta decoración que resalta una de las tradiciones más representativas de Michoacán: el Día de Muertos.
El altar, de más de siete metros de altura, se encuentra en el acceso principal del centro comercial ubicado sobre el libramiento, donde desde este sábado se puede apreciar su diseño lleno de elementos típicos de la temporada.
La inauguración estuvo acompañada por la energía y los zapateados del Ballet Folclórico Corcovi, que presentó algunos cuadros michoacanos y sorprendió a niños, jóvenes y adultos al amenizar el momento con música y danza.
Este altar monumental permanecerá en exhibición hasta el domingo 2 de noviembre, por lo que se invita a la población a visitar este espacio y tomarse fotografías con la colorida representación del Día de Muertos.
Entre sus elementos destacan cruces, velas, papel picado y el característico color naranja de la flor de cempasúchil. Sin duda, lo que más llama la atención son las más de diez catrinas y catrines de gran tamaño, algunas con vestimentas tradicionales e incluso trajes de mariachi. También se incluyen figuras de un perro y un gato caracterizados como catrines.
Con este magno altar, Espacio Las Américas da inicio a su decoración previa al Día de Muertos, una celebración que honra a quienes ya no están y que, al mismo tiempo, mantiene viva la esencia de las tradiciones michoacanas.
