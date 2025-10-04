Con color y tradición, Espacio Las Américas presenta su altar monumental de Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un altar monumental, Espacio Las Américas se llena de color y tradición. Hasta el 2 de noviembre, la ciudadanía podrá admirar esta decoración que resalta una de las tradiciones más representativas de Michoacán: el Día de Muertos.

El altar, de más de siete metros de altura, se encuentra en el acceso principal del centro comercial ubicado sobre el libramiento, donde desde este sábado se puede apreciar su diseño lleno de elementos típicos de la temporada.