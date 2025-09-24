Con charreada con causa en Morelia, buscan recaudar $200 mil para apoyar a pacientes con cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se invita a la población a la Gran Charreada con Causa que se realizará en beneficio de pacientes con cáncer el próximo 30 de septiembre a las 15:30 horas en el Lienzo Charro de Morelia.

En rueda de prensa, se precisó que el donativo de ingreso tendrá un costo de 30 pesos por persona. Los boletos podrán adquirirse en el número 443-393-0368 (donde se proporciona la cuenta para pago por transferencia), en la Gerencia del Centro Histórico, en un módulo instalado en el Centro Administrativo de Morelia (CAM) y en la Fundación Dona Arte, organizador principal.

Al respecto, Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia, indicó que desde el Ayuntamiento se impulsa esta causa y se espera que en esta edición se sumen muchas más personas.