Con casco y bicicleta: llega la rodada con la Guardia Civil a Morelia este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán invitó a la ciudadanía a participar en la rodada recreativa “Llega Rodando con tu Guardia Civil”, que se realizará este sábado 24 de enero en la ciudad de Morelia.

La dependencia informó, a través de sus canales oficiales, que la actividad tendrá como punto de reunión el Cuartel Valladolid, ubicado en la calle Gaspar de Villadiegos s/n, colonia Nueva Valladolid, a partir de las 07:30 horas, para iniciar el recorrido en punto de las 08:00 horas.

De acuerdo con la convocatoria, la salida y la meta de la rodada serán en el mismo Cuartel Valladolid. Además, la SSP señaló que las personas que no cuenten con bicicleta podrán solicitar préstamo de unidades, disponibles en tamaño mediano para adolescentes y grande para adultos.