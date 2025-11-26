Con canje de armas, inicia primera Feria de la Paz del Plan Michoacán en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles inició la primera Feria de la Paz del Plan Michoacán en Morelia con el canje de armas y la atención de 40 servicios por parte de diferentes instituciones y dependencias en el atrio de la Catedral de la capital michoacana.

La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, Rocío Bárcena Molina, apuntó que la feria inició con más de 59 dependencias en México; pero este día estará enfocada al desarme, es decir, que canjearán las armas de la población a cambio de dinero.