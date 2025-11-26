Con canje de armas, inicia primera Feria de la Paz del Plan Michoacán en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles inició la primera Feria de la Paz del Plan Michoacán en Morelia con el canje de armas y la atención de 40 servicios por parte de diferentes instituciones y dependencias en el atrio de la Catedral de la capital michoacana.
La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, Rocío Bárcena Molina, apuntó que la feria inició con más de 59 dependencias en México; pero este día estará enfocada al desarme, es decir, que canjearán las armas de la población a cambio de dinero.
El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, indicó que la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y asociaciones es un paso importante para ejecutar el Plan Michoacán, y desde la Iglesia aportarán herramientas y estrategias para avanzar en la reconstrucción de paz.
"Hemos planteado desde el Consejo Michoacano para la Paz y la Reconciliación el modelo de unirnos los líderes del gobierno en todos sus niveles; si logramos armar el modelo de colaboración para aportar iniciativas para construir la paz, habrá soluciones", comentó el sacerdote.
El presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mencionó que el estado ha atravesado complejidades en temas de seguridad, por lo que exhortó a trabajar en conjunto de manera proactiva y reactiva, pues acotó que los alcaldes, desde su trinchera, harán lo propio.
"Muchas veces los gobiernos no apuestan a la construcción de la paz proactiva porque los resultados son a mediano o largo plazo, y los gobiernos apuestan a los resultados inmediatos porque son los que juzgan o evalúan los ciudadanos", apuntó.
