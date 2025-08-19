Con asesoría y acompañamiento: así apoya Policía Morelia a familias de desaparecidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia informó que brinda acompañamiento jurídico, social y humano a los familiares de dos personas reportadas como desaparecidas en la Tenencia de Teremendo de los Reyes.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, elementos municipales ofrecieron asesoría, canalización y acompañamiento a las personas afectadas, incluyendo su traslado y asistencia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para el levantamiento de la denuncia correspondiente.

“La coordinación con los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para continuar las investigaciones correspondientes”, señaló la corporación mediante redes sociales.

El cuerpo policial reiteró su compromiso de estar cerca de la ciudadanía en momentos difíciles, brindando respaldo integral y solidario.