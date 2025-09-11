Con antojitos, música y danza, Colegio de Morelia celebrará las fiestas patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias, el Colegio de Morelia realizará una Fiesta Mexicana el próximo 19 de septiembre a partir de las 17:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en la colonia Lomas de Santiaguito.
El evento contará con un variado programa cultural y familiar, que incluye la presentación del Ballet Folklórico Luna de Plata, venta de antojitos mexicanos, música en vivo, así como un bazar artesanal. También se desarrollarán talleres y juegos tradicionales, pensados para todas las edades.
La entrada será gratuita y se espera la participación de estudiantes, familias y vecinos de la zona, quienes podrán disfrutar de un ambiente festivo con identidad mexicana.
La dirección del Colegio de Morelia detalló que el objetivo de este evento es fortalecer la convivencia comunitaria y preservar las tradiciones mexicanas a través de expresiones artísticas y actividades recreativas.
La sede se ubica en Avenida Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas de Santiaguito, Morelia, Michoacán.
