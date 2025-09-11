Con antojitos, música y danza, Colegio de Morelia celebrará las fiestas patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias, el Colegio de Morelia realizará una Fiesta Mexicana el próximo 19 de septiembre a partir de las 17:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en la colonia Lomas de Santiaguito.

El evento contará con un variado programa cultural y familiar, que incluye la presentación del Ballet Folklórico Luna de Plata, venta de antojitos mexicanos, música en vivo, así como un bazar artesanal. También se desarrollarán talleres y juegos tradicionales, pensados para todas las edades.

La entrada será gratuita y se espera la participación de estudiantes, familias y vecinos de la zona, quienes podrán disfrutar de un ambiente festivo con identidad mexicana.