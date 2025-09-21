Con amor, los perritos con discapacidades se adaptan perfectamente a sus familias: rescatista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La quinta feria de adopción en la Universidad Nova Spania se convirtió en un espacio de esperanza para 22 perros y 12 gatos en busca de hogar. Ángeles Olimpia Rojas Rodríguez, de la organización "La Casita de Frijol y Tadeo", enfatizó que los animales con discapacidades, como la perrita sorda Nube, se adaptan con amor y señas.

“Aquí —en la universidad— nos ha ido súper bien, honestamente no hemos tenido como que haya bajado, siempre tenemos adopciones. Aunque yo sí les aclaro una cosa: no es una adopción de primer momento, es un irse a prueba de 8 a 15 días. Después de estos días, entonces ya se puede concretar o no la adopción. Hasta el momento, estamos hablando de un 80% que se han concretado en adopciones; un 20% algunos los han regresado porque ladran, por ejemplo", dijo.