Con amor, los perritos con discapacidades se adaptan perfectamente a sus familias: rescatista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La quinta feria de adopción en la Universidad Nova Spania se convirtió en un espacio de esperanza para 22 perros y 12 gatos en busca de hogar. Ángeles Olimpia Rojas Rodríguez, de la organización "La Casita de Frijol y Tadeo", enfatizó que los animales con discapacidades, como la perrita sorda Nube, se adaptan con amor y señas.
“Aquí —en la universidad— nos ha ido súper bien, honestamente no hemos tenido como que haya bajado, siempre tenemos adopciones. Aunque yo sí les aclaro una cosa: no es una adopción de primer momento, es un irse a prueba de 8 a 15 días. Después de estos días, entonces ya se puede concretar o no la adopción. Hasta el momento, estamos hablando de un 80% que se han concretado en adopciones; un 20% algunos los han regresado porque ladran, por ejemplo", dijo.
La feria, realizada este domingo, reunió a rescatistas locales y universitarios en un evento que promueve la adopción responsable. Hace un mes, en la edición anterior, se lograron 8 adopciones de perros y 3 de gatos.
Rojas Rodríguez destacó el desafío de adoptar animales con discapacidades, como el caso de Nube, una perrita encontrada en el Estado de México y con discapacidad auditiva.
“Muchas veces los rescatamos y no sabemos que tienen alguna capacidad especial, nos damos cuenta hasta que los llevamos al veterinario. Sí es complicado porque no todas las personas tienen el tiempo; sin embargo, ellos se adaptan perfectamente con señas. También aprenden con señas. Sí se adaptan. Aquí, más bien es tú, humano, cómo te puedes adaptar a él, no él a ti. Es abrir tu corazón y estar dispuesto. Ellos lo único que buscan es amor y no necesitan más, más que lo básico: amor, atención, comida y atención médica”, explicó.
"La Casita de Frijol y Tadeo", fundada en 2018, ha rescatado a más de 200 animales, con una tasa de éxito de adopción del 80 %, priorizando pruebas de 8 a 15 días para la compatibilidad.
Los interesados en adoptar a un perrito o gatito se pueden comunicar al siguiente número: 4439 20 38 41.
rmr