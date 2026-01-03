Con acuerdo reparatorio, logra FGE restitución de inmueble a una mujer en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la restitución de un inmueble a su legítima propietaria, derivado de hechos constitutivos del delito de despojo, ocurridos en este municipio.
De acuerdo con las investigaciones, Ma. Elena L., es propietaria de un inmueble ubicado en la calle Antonio Caso Andrade, en la colonia Villas del Sur, al cual acudía de manera constante para realizar trabajos de limpieza y supervisión.
Sin embargo, en el mes de enero de 2025, al intentar abrir la puerta de acceso al inmueble, se percató de que no le fue posible ingresar, por lo que procedió a tocar. En ese momento salió Alfonso “N”, quien, al ser cuestionado por la ofendida sobre su presencia en el lugar, se negó a desalojar el inmueble, argumentando que éste le había sido rentado.
Ante dicha situación, y al considerar vulnerado su derecho de propiedad, la afectada presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), iniciándose la carpeta de investigación por el delito de despojo de inmueble.
Derivado de las actuaciones realizadas y conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se llevaron a cabo las diligencias necesarias que permitieron la restitución del inmueble a su legítima propietaria, privilegiando en todo momento la atención a la víctima y la reparación del daño.
