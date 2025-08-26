Con 70 % de avance, la nueva secundaria de Villas del Pedregal está casi lista: SCOP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) reporta un avance del 70 por ciento en la construcción de la primera etapa de la escuela secundaria técnica del fraccionamiento Villas del Pedregal en Morelia, para beneficio de 800 estudiantes.

Por medio de la Dirección de Infraestructura Educativa de la SCOP, se avanza en la construcción de dos edificios de ocho aulas cada uno, uno de un nivel con dos aulas y laboratorio, así como un módulo de baños para niños, niñas y personas con discapacidad, área de comedor con techumbre y una cooperativa.