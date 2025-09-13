Con 500 mdp, arranca Bedolla obra del segmento 5 del segundo anillo periférico de Morelia

Charo, Michoacán (MiMorelia.com).-Al resaltar que el avance de Michoacán en obra pública es histórico, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio arranque a la construcción del quinto segmento del segundo anillo periférico de Morelia, el cual mejorará la movilidad para más de un millón de habitantes de la capital del estado, así como de Charo y Tarímbaro.

Detalló que el Gobierno de Michoacán invierte más de 500 millones de pesos en este segmento, de recursos 100 por ciento estatales, sin generar deuda pública, lo cual es el resultado de un manejo financiero responsable y transparente.