Morelia

Con 250 elementos, Policía de Morelia reforzará seguridad durante Fiestas Patrias

Con 250 elementos, Policía de Morelia reforzará seguridad durante Fiestas Patrias
CYNTHIA ARROYO
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, la Policía de Morelia desplegará a 250 elementos como parte del operativo de seguridad en la capital michoacana, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado del despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.

En entrevista colectiva, el comisario detalló que este operativo se realizará bajo la misma dinámica de años anteriores. Señaló que los agentes estarán presentes tanto el 15 de septiembre, durante el Grito de Independencia y en las zonas donde se instalarán las verbenas populares —como la Cerrada de San Agustín y la Plaza Valladolid—, así como el 16 de septiembre, durante el desfile cívico-militar.
“Vamos a estar muy atentos de dar vigilancia, y el primer anillo del Centro Histórico va a estar prácticamente muy reforzado. Lo cual es una colaboración que hacemos con las demás instituciones de seguridad, pero también estaremos muy atentos a toda la periferia de la ciudad”
recalcó Alarcón Olmedo
AHOLIBAMA ANDRADE
Sobre los cierres viales, indicó que se anunciarán oportunamente a la población en el momento de su implementación, y explicó que se dirigirán en calles como Antonio Alzate y Corregidora, la avenida Madero, el cruce de Abasolo hacia Guillermo Prieto, así como de Morelos Norte hacia Morelos Sur.

Asimismo, indicó que se instalarán filtros de seguridad en distintos accesos (los cuales todavía están por definirse en conjunto con las autoridades estatales). Para el 15 de septiembre se prevé la colocación de al menos seis filtros, mientras que para el día del desfile se incorporarán cerca de 20, los cuales se ubicarán sobre la avenida Madero (de oriente a poniente).

Te puede interesar:
Sefeco anuncia ferias gastronómicas en Morelia y sus tenencias en septiembre
Con 250 elementos, Policía de Morelia reforzará seguridad durante Fiestas Patrias

RPO

fiestas patrias
Operativo de seguridad

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com