Con 250 elementos, Policía de Morelia reforzará seguridad durante Fiestas Patrias

Asimismo, indicó que se instalarán filtros de seguridad en distintos accesos (los cuales todavía están por definirse en conjunto con las autoridades estatales). Para el 15 de septiembre se prevé la colocación de al menos seis filtros, mientras que para el día del desfile se incorporarán cerca de 20, los cuales se ubicarán sobre la avenida Madero (de oriente a poniente).