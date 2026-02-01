Con 22 tomas de ADN y 89 atenciones, FGE intensifica búsqueda de desaparecidos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Desaparición, adscrita a la Vicefiscalía de Derechos Humanos, llevó a cabo la Jornada de Atención Multidisciplinaria (AM/PM) y Toma de Muestras de ADN en el municipio de Morelia.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Poliforum de Morelia, donde el personal especializado brindó atención y acompañamiento a familiares de las personas desaparecidas, bajo un enfoque humano y con perspectiva de derechos, además de contar con acciones de coordinación para garantizar la seguridad del personal y de las y los asistentes.

El objetivo de esta jornada fue fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación mediante la integración y actualización de información genética, así como proporcionar servicios especializados que incluyen asesoría jurídica, orientación a víctimas, recepción de reportes, aplicación de cuestionarios Ante Mortem y atenciones Post Mortem.

La Fiscalía Especializada y las áreas participantes informaron que, durante el primer día de actividades, se obtuvieron los siguientes resultados: 22 tomas de muestras de ADN, 9 actualizaciones y apoyos a la base de datos de genética, 6 cuestionarios Ante Mortem (AM) aplicados y 21 atenciones Post Mortem (PM), estas últimas sin probabilidad de coincidencias hasta el momento.

En total, durante la jornada se registraron 89 atenciones. La FGE refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con las familias y fortalecer las acciones de búsqueda e identificación, en coordinación con instituciones estatales y organismos de atención.

