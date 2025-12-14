Con éxito, concluye Posada Navideña "Noche de Paz" del DIF Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La "Noche de Paz", que organizó el DIF Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández, convirtiendo el parque lineal del bulevar García de León, en un lugar de alegría y tradición.

Desde las 6 de la tarde, niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, fueron parte de esta gran fiesta.

Con mucha alegría, las y los asistentes disfrutaron de los dulces, aguinaldos, antojitos mexicanos, piñatas, entre otras sorpresas, que se entregaron gratuitamente en los diferentes stands que se colocaron en el parque lineal.