Comunidad de San Miguel del Monte elige método para consulta sobre autogobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de la Comisión para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI), llevó a cabo este domingo una consulta a la comunidad de la Tenencia de San Miguel del Monte, en Morelia, con el objetivo de conocer el método de votación que se utilizará en la próxima consulta sobre autogobierno y administración directa de recursos, programada para el 12 de octubre de 2025.
La jornada tuvo lugar en la cabecera de la tenencia y en las encargaturas de Agua Escondida, Piedras de Lumbre, El Páramo y Las Torrecillas. Antes de emitir su voto, se registró a las y los habitantes mediante la colocación de una calcomanía en su credencial de elector como medida de seguridad para evitar duplicidad de votos.
Durante la fase informativa, consejeras y consejeros electorales encabezaron los trabajos en cada sede. Participaron la presidenta de la CEAPI, Silvia Verónica Mauricio, en la cabecera de tenencia; Selene Lizbeth González Medina, en Las Torrecillas; Juan Adolfo Montiel, en Agua Escondida; y Claudia Marcela Carreño, en El Páramo, mientras que en Piedras de Lumbre estuvo una representación especial.
En cada punto se explicó el objetivo del ejercicio y se atendieron dudas de las y los asistentes.
Posteriormente, se instalaron mamparas y urnas para llevar a cabo la votación mediante boleta. Cada persona registrada recibió una boleta y, tras marcar con tinta indeleble su preferencia, se contabilizaron los votos sobre si el método para la próxima consulta será por mano alzada o mediante urnas.
Con estos resultados, el IEM informó que continuará con el acompañamiento a las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho a la consulta previa, libre e informada, facilitando la participación ciudadana y el respeto a sus formas de organización.
rmr