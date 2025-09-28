Comunidad de San Miguel del Monte elige método para consulta sobre autogobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de la Comisión para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI), llevó a cabo este domingo una consulta a la comunidad de la Tenencia de San Miguel del Monte, en Morelia, con el objetivo de conocer el método de votación que se utilizará en la próxima consulta sobre autogobierno y administración directa de recursos, programada para el 12 de octubre de 2025.

La jornada tuvo lugar en la cabecera de la tenencia y en las encargaturas de Agua Escondida, Piedras de Lumbre, El Páramo y Las Torrecillas. Antes de emitir su voto, se registró a las y los habitantes mediante la colocación de una calcomanía en su credencial de elector como medida de seguridad para evitar duplicidad de votos.