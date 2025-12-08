Comuneros queman motopatrulla durante bloqueo en periférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes, un grupo numeroso de comuneros de Carapan bloqueó completamente el Periférico Paseo de la República, a la altura de la Fiscalía General del Estado, en exigencia de que se respeten acuerdos previamente establecidos en asamblea.

De acuerdo con información de RED 113, los manifestantes se apoderaron de varios vehículos de carga, incluyendo tráileres, que atravesaron sobre la vialidad para impedir el paso vehicular. Entre sus principales exigencias, señalaron el respeto a los acuerdos tomados como parte de su autonomía comunal, aunque no se precisaron los detalles de dichos convenios.

En el transcurso de la protesta, los inconformes tomaron una motopatrulla de la Guardia Civil que se encontraba en un corralón cercano, la trasladaron a las inmediaciones de la fiscalía y le prendieron fuego.