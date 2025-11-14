¿Compras en línea este Buen Fin? Sigue estos consejos de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Buen Fin 2025, la Policía Morelia lanzó una serie de recomendaciones para que la ciudadanía realice compras seguras en línea y evite ser víctima de fraudes electrónicos durante esta temporada de alto consumo.
La corporación recordó que el aumento en el comercio electrónico también representa mayores riesgos de ciberataques, por lo que hizo un llamado a mantenerse alerta al realizar transacciones a través de internet, sobre todo en dispositivos móviles y redes no seguras.
La Policía Municipal compartió los siguientes puntos básicos de prevención:
Compra únicamente en sitios web verificados y con buena reputación.
Verifica que el sitio tenga certificado de seguridad (https://) antes de ingresar tus datos.
Evita dar información bancaria o personal en enlaces recibidos por mensaje o correo sospechoso.
No realices compras desde redes WiFi públicas o no protegidas.
Activa notificaciones de tu banco para detectar movimientos no autorizados.
La corporación recomendó a los consumidores tomar decisiones informadas y desconfiar de ofertas demasiado atractivas o con enlaces acortados sin contexto. Además, pidió reportar cualquier página sospechosa o intento de fraude al número de emergencias o mediante las redes oficiales de la Policía Morelia.
BCT