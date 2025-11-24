Como una juzgadora íntegra y una moreliana ejemplar, fue recordada la licenciada María Guadalupe Morales Ledesma

En este marco, afirmó que la maestra María Guadalupe Morales Ledesma representa más de 200 años de historia del Derecho en Michoacán y en el país, “Lupita es el prototipo del modelo de abogada y abogado que se formaron a través de más de 200 años y por sobre todas las palabras que se pueden decir de ella en esta ceremonia en memoria de mi maestra Lupita, está la palabra integridad”.

En la administración de justicia, apuntó, hay muchas tentaciones, pero mientras Lupita ocupaba una función pública o cualquier otra actividad, nadie se atrevía a tener el menor pensamiento de mostrar un sobre amarillo, nadie se atrevía porque estaba rodeada de un aura auténtica, de integridad nicolaita, universitaria y mujer trascendente.

El profesor Jorge Orozco también destacó la trayectoria de la catedrática en la administración pública, tras señalar que, la licenciada Guadalupe Morales Ledesma deja un importante legado en los diversos ámbitos en donde se desempeñó.

