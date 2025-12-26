Comit se sumará a la adquisición de unidades para el Metrobús: Sedum

Gladyz Butanda detalló que los vehículos o unidades tienen un valor de cinco millones de pesos cada uno, por ende, se trata de una inversión de aproximadamente 350 millones de pesos, aunque apuntó que por parte del gobierno estatal habrá un programa del apoyo al transporte para que sean susceptibles a un crédito directamente con la armadora que ellos deseen.

"Recordemos que por hacerse ruta empresa, que es la forma de poder integrarse a la unidad económica, ellos, en vez de tener una concesión a un año, se convierten en empresa y tienen concesiones por 10 años".

Claudia Sheinbaum tiene interés por el metrobús

Aunque solo quedan dos años de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria dijo que el Metrobús es un sistema distinto al del teleférico, por ende, llevarían menos tiempo en implementarlo, es decir, que la primera etapa sí alcanzaría a estar lista antes de concluir el 2027.

En encuentro con medios de comunicación, la titular de la Sedum acotó que es un proyecto muy rápido que en 12 meses podría concluir. De acuerdo a Butanda Macías se requieren 945 millones de pesos estatales y 945 millones de pesos federales, aunque la parte que le corresponde a Michoacán ya se tiene contemplada para la primera etapa.

"La verdad es que vamos muy bien, la presidenta conoce el proyecto hace un año, entonces ha tenido muchas pláticas previo a Plan Michoacán con el gobernador, ella nos ha manifestado el interés que tiene en este proyecto, entonces estamos seguros que en próximos días nos dará buenas noticias".

BCT