Comité para la Construcción de Paz en Morelia define acciones y programas para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión, el Comité para la Construcción de la Paz y la Reconciliación de Morelia acordó las actividades que se impulsarán en 2026, entre ellas la continuidad del programa Paz en tu Colonia, así como talleres de gestión emocional y diversos eventos enfocados en la construcción de la paz.

Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM) se llevó a cabo la tercera Sesión Ordinaria del Comité, en la que participaron autoridades municipales, representantes del sector religioso y del sector empresarial.

En primera instancia, se presentó el informe de las labores realizadas durante el año en curso, entre las que destacaron diversas capacitaciones, el evento musical “Voces por la Paz”, foros enfocados en la familia, el taller “Sanando Heridas” y el programa “Paz en tu Colonia”.

Sobre este último programa, señalaron que busca fortalecer el tejido social mediante actividades recreativas. En total, se realizaron cinco ediciones, con las cuales se llegó a distintas zonas de Morelia, beneficiando a cerca de 600 familias, más de mil 200 adultos y 400 niñas y niños.